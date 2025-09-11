EUR reage em baixa, após os comentários de Kazimir
Peter Kazimir, membro do Conselho do Banco Central Europeu, disse que o BCE está a acompanhar de perto a situação no sector bancário...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Alibaba (BABA.US) anunciou ontem que irá dividir a sua empresa em seis unidades, cada uma das quais terá a capacidade de angariar financiamento...
O HSCEI (CHNComp) foi um dos índices asiáticos com melhor desempenho durante esta madrugada Ásia-Pacífico. O índice...
Índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Dados do API mostram uma grande redução nos inventários Czech...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno negativo. O S&P 500 caiu 0,16%, o Dow Jones caiu 0,12%...
As ações da PVH (PVH.US) disparam mais de 18% na terça-feira depois de a empresa-mãe da Calvin Klein e Tommy Hilfiger ter apresentado...
O FRA40 e outros grandes índices europeus devolveram a maior parte dos ganhos no início da tarde no meio de preocupações renovadas...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação no par cambial USDJPY. O banco recomenda colocar posições de short nos seguintes...
Os índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em condições mistas US30 oscila perto da maior resistência Alibaba...
O Índice de Confiança do Consumidor dos EUA subiu para 104,2 de 102,9 em março (revisto para 103,4). A leitura de hoje veio acima...
