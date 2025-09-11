🔴 Abertura do mercado americano - webinar em direto
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O EURUSD está a lutar para encontrar uma direcção no início desta nova semana. O principal par cambial está a ser negociado...
As ações da empresa suíça Novartis (NOVN.CH) estão a ganhar mais de 5% no início da sessão de hoje, em...
Os Institutos alemães Ifo lançaram um novo conjunto de índices de clima empresarial para Março hoje às 9:00. Os dados...
Os índices europeus ganham no início de uma nova semana DE30 testa os 15,300 pts Calendário macro com enfoque...
Os Índices da Ásia-Pacífico arrancaram uma nova semana de negociação mista - Nikkei negociou 0,4% em alta, S&P/ASX...
As preocupações com a condição do setor bancário e o espectro iminente de uma recessão global causaram grandes...
Após os comentários de Raphael Bostic, chefe do Fed de Atlanta, cuja visão é que um cenário de recessão nos EUA...
Índices começaram a sessão de hoje com quedas As ações do First Republic Bank (FRC.US) e as empresas do setor financeiro...
