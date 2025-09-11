Disparo nos CDSs pressionam o Deutsche Bank e ações caem mais de 12%!
As ações do Deutsche Bank estão a perder mais de 10% nesta semana de negociação, no meio de uma aversão geral...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
França, índices PMI de março. Fabril. Atual: 47,7. esperado: 48; Anterior: 47,4 Serviços. Corrente: 55,5. Esperado: 52,4...
Os futuros apontam para quedas esta manhã na Europa A atenção centra-se nas leituras do PMI dos EUA, da Europa e do Reino Unido Os...
O par GBPUSD ganha na onda de dados muito fortes de vendas de retalho do Reino Unido. Vendas de retalho do Reino Unido (M/M) fevereiro: 1,2% (previsão...
-A sessão de ontem em Wall Street terminou num sentimento pouco positivo, com os principais índices de referência do mercado de ações...
A atenção dos investidores durante a sessão de hoje foi sem dúvida captada pela venda rápida das acções...
O sentimento na bolsa de valores dos EUA está a deteriorar-se devido à situação ainda precária do sector bancário....
As criptomoedas estão a recuperar esta sessão, juntamente com os principais índices em Wall Street. As preocupações...
A falência do Silicon Valley Bank, o fim da agonia de vários anos do Credit Suisse com a aquisição do banco pelo UBS em meio...
As ações tecnológicas estão a liderar os robustos rallys de Wall Street, que digeriram a decisão do FOMC de aumentar...
14:30 - Armazenamento de gás natural EIA Atual: -72 bcf. Previsão: -75 bcf. Anterior: -58 bcf. "O gás armazenado era de...
