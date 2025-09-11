Última Hora : EIA refere que gás está em linha com previsões!
14:30 - Armazenamento de gás natural EIA Atual: -72 bcf. Previsão: -75 bcf. Anterior: -58 bcf. "O gás armazenado era de...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
14:30 - Armazenamento de gás natural EIA Atual: -72 bcf. Previsão: -75 bcf. Anterior: -58 bcf. "O gás armazenado era de...
O fundo de investimento Hindenburg Research publicou um relatório especial, anunciado desde ontem, tendo uma visão negativa do Fintech Business...
O fundo de investimento Hindenburg Research publicou um relatório especial, anunciado desde ontem, tendo uma visão negativa do Fintech Business...
14:00 - EUA, vendas de novas casas para Fevereiro. Atual: 640k. Esperadas: 650k. Anteriores: 670k Vendas MoM Feb: 1.1% (exp -3.0%; prev 1.8%). Fonte:...
14:00 - EUA, vendas de novas casas para Fevereiro. Atual: 640k. Esperadas: 650k. Anteriores: 670k Vendas MoM Feb: 1.1% (exp -3.0%; prev 1.8%). Fonte:...
Índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje em alta Bloc inc sob pressão do relatório da Hindenburg Research Coinbase...
Índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje em alta Bloc inc sob pressão do relatório da Hindenburg Research Coinbase...
O índice de referência alemão está acima de uma área chave. Gráfico W1 O DAX / DE30 está a recuperar...
O índice de referência alemão está acima de uma área chave. Gráfico W1 O DAX / DE30 está a recuperar...
https://www.youtube.com/watch?v=UaIi3yKiGBw
O Knot do BCE, que é conhecido por uma abordagem bastante hawkish, sugere que as taxas de juro podem subir menos durante a reunião de Maio....
O Knot do BCE, que é conhecido por uma abordagem bastante hawkish, sugere que as taxas de juro podem subir menos durante a reunião de Maio....
O Goldman Sachs não vê qualquer risco de descida dos preços das mercadorias apesar da perspectiva de uma crise bancária...
O Goldman Sachs não vê qualquer risco de descida dos preços das mercadorias apesar da perspectiva de uma crise bancária...
Mercados na Europa mais baixos depois dos comentários de Powell e Yellen BoE e SNB aumentam as taxas de juro como esperado Rheinmetall...
Mercados na Europa mais baixos depois dos comentários de Powell e Yellen BoE e SNB aumentam as taxas de juro como esperado Rheinmetall...
Pedidos acima/abaixo/ em conformidade com as previsões. - Pedidos de subsídio de desemprego: 191k vs 201k esperados (192k anteriormente) -...
Pedidos acima/abaixo/ em conformidade com as previsões. - Pedidos de subsídio de desemprego: 191k vs 201k esperados (192k anteriormente) -...
O Banco de Inglaterra subiu a sua taxa de referência em 25 pb para os 4,25%, tal como o esperado. GBPUSD disparou após a decisão...
O Banco de Inglaterra subiu a sua taxa de referência em 25 pb para os 4,25%, tal como o esperado. GBPUSD disparou após a decisão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador