US500 à espera da FED
Irá a Fed suavizar a sua política? Ainda a 8 de Março, o mercado especulou que a Fed poderia aumentar 50 pontos de base, e a taxa...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Irá a Fed suavizar a sua política? Ainda a 8 de Março, o mercado especulou que a Fed poderia aumentar 50 pontos de base, e a taxa...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
US30 Vamos começar a analisar o gráfico do Dow Jones (US30). Ao analisarmos o intervalo D1, podemos ver que o preço conseguiu...
US30 Vamos começar a analisar o gráfico do Dow Jones (US30). Ao analisarmos o intervalo D1, podemos ver que o preço conseguiu...
A libra esterlina é uma das moedas a registar melhor desempenho esta sessão, uma vez que os últimos dados sobre a inflação,...
A libra esterlina é uma das moedas a registar melhor desempenho esta sessão, uma vez que os últimos dados sobre a inflação,...
O euro está a prolongar os ganhos esta manhã, na sequência de um conjunto de comentários gaviões do Presidente do...
O euro está a prolongar os ganhos esta manhã, na sequência de um conjunto de comentários gaviões do Presidente do...
Índices europeus recuam esta manhã Fed anuncia a sua decisão sobre as taxas de juro às 18h00 Inventários de petróleo...
Índices europeus recuam esta manhã Fed anuncia a sua decisão sobre as taxas de juro às 18h00 Inventários de petróleo...
A taxa de inflação no Reino Unido aumentou para 10,40% YoY em Fevereiro de 10,10% em Janeiro, acima das estimativas de mercado de 9,9%...
A taxa de inflação no Reino Unido aumentou para 10,40% YoY em Fevereiro de 10,10% em Janeiro, acima das estimativas de mercado de 9,9%...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem mais em alta, uma vez que os investidores esperam que a Fed comece a abrandar a subida...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem mais em alta, uma vez que os investidores esperam que a Fed comece a abrandar a subida...
Neste webinar com Samuel Laranjeira, da Income Markets, vamos abordar a importância de ter um método de trading e como aplicá-lo na...
Neste webinar com Samuel Laranjeira, da Income Markets, vamos abordar a importância de ter um método de trading e como aplicá-lo na...
Terça-feira foi mais um dia seguido marcado por fortes ganhos nos mercados acionistas mundiais. Os índices da Ásia-Pacífico...
Terça-feira foi mais um dia seguido marcado por fortes ganhos nos mercados acionistas mundiais. Os índices da Ásia-Pacífico...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador