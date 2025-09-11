Petróleo recua 1%, caindo da máxima de 1 mês 📉
Os preços do petróleo recuam mais de 1% hoje, mas seguem próximos das máximas de um mês após novas sanções...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Heico (HEI.US) estiveram entre as maiores vencedoras dos últimos meses, com forte desempenho e liderando ganhos no setor...
Segundo fontes anônimas citadas pela Reuters neste domingo, o cartel da OPEP pode decidir aumentar ainda mais a produção de petróleo....
PPI da Zona do Euro (M/M) Jul: 0,4% (est. 0,1%; ant. 0,8%) PPI (A/A): 0,2% (est. 0,1%; ant. 0,6%) O relatório do PPI indica que...
O dólar australiano lidera a recuperação entre as principais moedas frente ao dólar norte-americano (AUD/USD: +0,15%), movimento...
04h50 (horário de Brasília) – França – Dados do PMI de agosto: HCOB PMI de Serviços: 49,8 | Projeção:...
Fatos: O par recuou da zona de suporte em 172,90 O EURJPY rompeu acima do limite superior da formação de triângulo...
Wall Street fechou em baixa ontem, refletindo as preocupações do mercado com a renovada incerteza comercial e com o índice ISM...
A turbulência em torno das tarifas de Donald Trump perde espaço à medida que o mercado aguarda a decisão da Suprema Corte. O...
Os índices de ações dos EUA caíram durante a sessão de terça-feira, ampliando sua correção. O Nasdaq...
Futuros de café arábica (COFFEE) recuam mais de 2% na ICE, retomando o movimento de baixa após os preços terem superado brevemente...
Os futuros do CBOE Volatility Index (VIX) sobem quase 9% hoje, reagindo à ampla liquidação nas ações dos EUA, desencadeada...
As ações da PepsiCo (PEP.US) tentam se recuperar hoje, subindo mais de 3% após a notícia de que o fundo ativista Elliott Management...
ISM de Manufatura dos EUA – Agosto PMI: 48,7 (previsão 49, anterior 48,0) Novas encomendas: 51,4 (previsão 48, anterior...
O sentimento do mercado de ações dos EUA está enfraquecendo nesta terça-feira, pouco antes da divulgação do relatório...
A queda nos índices de ações ganha força hoje. O US100 recua quase 2% e testa a média móvel exponencial de 50...
O contrato futuro de gás natural Henry Hub (NATGAS) nos EUA caiu mais de 3% hoje, pressionado por níveis elevados de produção...
A InPost divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas e receberam reações...
O contrato futuro do índice Nasdaq 100 dos EUA (US100) caiu mais de 1% hoje, aproximando-se da faixa de 23.200 pontos. O dólar americano...
DE40: Ações europeias recuam com rebaixamentos e preocupações fiscais (02.09.2025) As ações europeias estão...
