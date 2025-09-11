Dax Alemão: Correção na Europa; fraqueza no mercado de luxo em foco 💡
Situação geral do mercado: Os mercados de ações europeus estão relativamente fracos após uma sequência...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros do Índice de Volatilidade da CBOE estão subindo quase 5% hoje, voltando a ultrapassar o nível dos 20 pontos, em meio ao...
Ouro sobe 1,6% e testa resistência em torno de US$ 3.250, à medida que investidores reagem a uma nova onda de sentimento “Venda EUA”....
Os futuros do S&P 500 interrompem uma sequência de ganhos de uma semana, caindo cerca de 1,2% no início do pregão. O rebaixamento...
Fatos Os Estados Unidos perderam sua nota de crédito AAA pela Moody’s, e os futuros dos índices de ações norte-americanos...
A agenda econômica desta segunda-feira costuma ser leve. Os dados divulgados durante a madrugada na China têm o maior peso sobre o sentimento...
Wall Street fechou em alta na sexta-feira (S&P 500: +0,7%, Nasdaq: +0,5%, DJIA: +0,78%, Russell 2000: +0,9%), mas os futuros dos índices...
A sessão nas bolsas europeias encerrou com pequenos ganhos. O índice DAX subiu 0,3%, enquanto o britânico FTSE avançou quase...
O ouro está encerrando a semana em baixa, à medida que a demanda por ativos de risco continua e o índice S&P 500 caminha para...
À medida que as tensões comerciais diminuem, o apetite por risco aumenta — algo já visível nos ganhos em Wall Street...
As ações da empresa Quantum Computing, do setor de computação quântica e ciência da computação, sobem...
A Boeing teria chegado a um acordo preliminar com promotores dos Estados Unidos para evitar uma acusação em um caso de fraude relacionado...
O índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caiu para 50,8 em maio, abaixo da previsão de 53,4 e da leitura...
O índice preliminar de sentimento da Universidade de Michigan caiu para 50,8 em maio, abaixo da previsão de 53,4 e da leitura anterior de...
Fonte diplomática ucraniana citada pela mídia informou que as exigências russas nas negociações em Istambul são...
Os mercados norte-americanos abriram a sexta-feira (16) com leves altas, refletindo sinais de enfraquecimento no impulso altista que impulsionou os mercados...
9h30 (BRT) – Estados Unidos Início de Construção de Moradias – Abril Total: 1,361 milhão (real) vs...
Os futuros dos Estados Unidos se mantêm estáveis após a divulgação de uma série de dados econômicos....
As cotações do Ripple (XRP) vêm se movendo dentro de um canal de alta desde o início de abril. Observando o intervalo H4 (4...
