Ripple atinge máximos de Novembro de 2022 após a possibilidade de ganhar caso contra a SEC 📈
A empresa Cryptocurrency Ripple, que está em litígio com a SEC há mais de 2 anos, está hoje a ganhar quase 20%. As razões...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A empresa Cryptocurrency Ripple, que está em litígio com a SEC há mais de 2 anos, está hoje a ganhar quase 20%. As razões...
A empresa Cryptocurrency Ripple, que está em litígio com a SEC há mais de 2 anos, está hoje a ganhar quase 20%. As razões...
O NZDCHF é um dos pares cambiais do G10 que está hoje a experienciar os maiores movimentos, com uma queda de quase 2% no momento da imprensa....
O NZDCHF é um dos pares cambiais do G10 que está hoje a experienciar os maiores movimentos, com uma queda de quase 2% no momento da imprensa....
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Mercados reconhecem que a atual 'crise' pode...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Mercados reconhecem que a atual 'crise' pode...
O Presidente chinês Xi Jinping esteve de visita a Moscovo nos últimos dias, onde falou com o Presidente russo Vladimir Putin. A visita foi...
O Presidente chinês Xi Jinping esteve de visita a Moscovo nos últimos dias, onde falou com o Presidente russo Vladimir Putin. A visita foi...
O ouro tem vindo a recuperar fortemente desde o dia 8 de Março e 20 de Março de 2023. O reagiu junto dos mínimos nos $1,810 por onça...
O ouro tem vindo a recuperar fortemente desde o dia 8 de Março e 20 de Março de 2023. O reagiu junto dos mínimos nos $1,810 por onça...
Freeport McMoran (FCX.US) é um dos maiores produtores de cobre e o maior produtor mundial de molibdénio; A empresa opera em conjunto...
Freeport McMoran (FCX.US) é um dos maiores produtores de cobre e o maior produtor mundial de molibdénio; A empresa opera em conjunto...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo Russell 2000 sobe mais de 3% e testa a zona dos 1.800 pts Ações...
Índices norte-americanos seguem em terreno positivo Russell 2000 sobe mais de 3% e testa a zona dos 1.800 pts Ações...
Alexander Novak, vice-primeiro-ministro russo do complexo energético de combustíveis, disse que o corte de 500k barris por dia de petróleo...
Alexander Novak, vice-primeiro-ministro russo do complexo energético de combustíveis, disse que o corte de 500k barris por dia de petróleo...
Os dados sobre as vendas de casas dos EUA para Fevereiro foram divulgados hoje às 14:00 e muito acima das projeções do mercado. Os...
Os dados sobre as vendas de casas dos EUA para Fevereiro foram divulgados hoje às 14:00 e muito acima das projeções do mercado. Os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador