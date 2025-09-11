Última-hora: USD cai depois dos dados da UoM sairem abaixo das expectativas
A Universidade de Michigan divulgou hoje um índice instantâneo de sentimento do consumidor para março às 14h00 GMT. Os dados...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices dos EUA iniciaram a sessão em baixa Nasdaq-100 recua da resistência dos 12.750 pts FedEx salta...
Os dados sobre a produção industrial nos EUA mantiveram-se inalterados durante o mês de Fevereiro, ficando abaixo das perspectivas...
https://www.youtube.com/watch?v=6AyNLSxaYkg
Índices europeus voltam a recuar Empresas reage às novas notícias sobre o SVB FedEx results drive...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Preço dos produtores no Canada caiu -0.8% MoM em Fevereiro, de +0.4% em Janeiro e contra as expectativas do mercado de subida de 0.4%....
O preço do petróleo baixou muito desde o início desta semana, e é impossível não o ligar à atual turbulência...
O preço das ações está a caminhar para mínimos semanais. O nível de 2 CHF por ação...
As criptomoedas continuam a recuperar, com a BITCOIN a subir mais de 7% e aproxima-se da marca dos 27.000 dólares. A criptomoeda atingiu hoje...
