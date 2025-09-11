DE30: DAX com sentimento neutro antes da reunião do BCE
Comentários do SNB tranquilizam o mercado na Europa Atenção centrada na decisão do BCE Ações...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Surgiram relatos na mídia dizendo que funcionários do BCE disseram em uma reunião com ministros europeus ontem que alguns dos bancos...
Os dados de pedidos de subsídio de desemprego dos EUA divulgados às 12h30 GMT de hoje ficaram abaixo de 200k mais uma vez. O mercado esperava...
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Enquadramento macroeconómico Acompanhamento...
O dólar australiano é hoje uma das moedas do G10 com melhor desempenho. Um relatório de emprego forte para Fevereiro pode ser apontado...
Na sessão desta quinta-feira sobre os mercados de ações, o Credit Suisse (CSGN.CH) tem as ações a valorizar quase 30%,...
O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar a decisão sobre as taxas hoje às 13:15, seguida da conferência de imprensa às...
Índices europeus seguem de forma estável esta manhã DAX recupera mais de 200 pts desde o início da sessão Investidores...
Os índices dos Estados Unidos recuperaram dos mínimos diários, mas os compradores não conseguiram recuperar totalmente...
As ações do First Republic Bank (FRC.US) derreteram 23% à medida que a agitação em torno do Credit Suisse agitou o sector...
