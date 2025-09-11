Última hora: USD permaneceu estável, após a publicação dos dados sobre as vendas a retalho e PPI
Os dados das vendas a retalho dos EUA para Fevereiro foram divulgados às 12h30 «e não desencadearam quaisquer movimentos importantes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Os mercados estiveram bastante calmos durante a sessão asiática, mas o sentimento no mercado acabou por mudar durante a sessão...
Os índices bolsistas europeus recomeçaram hoje a cair após o inicio da sessão. O ressalto que observámos ontem revelou-se...
Os resultados da Inditex (ITX.ES) foram publicados e a empresa têxtil estabeleceu mais uma vez novos parâmetros de referência para...
Os dados mensais da actividade da China foram divulgados durante a sessão asiática e acabaram por se revelar mistos. Estes foram os primeiros...
Os mercados bolsistas americanos e europeus recuperaram ontem, mas as pressões de baixa retomaram esta sessão. O DAX (DE30) está...
Índices europeus recuam ligeiramente Investidores atentos aos dados sobre as vendas a retalho nos EUA Dados de segundo nível...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, à medida que os mercados recuperaram após o sell-off...
