🗽 Abertura do mercado americano - 16/05/2025
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar enfraqueceu frente ao iene, com o par USD/JPY caindo 0,8% para 145,20, à medida que os mercados reagiram a dados de inflação...
GBPJPY – Análise Técnica O par de moedas GBPJPY está em tendência de alta desde a segunda semana de abril. Do ponto...
Fatos: O mercado precifica 2,32 cortes de juros nos EUA em 2025 (com 32% de chance de um terceiro corte até o fim do ano). O RSI...
O calendário econômico de hoje destaca dados importantes do mercado imobiliário dos EUA e leituras sobre o sentimento do consumidor,...
Mercados asiáticos encerram semana com desempenho misto, acompanhando Wall Street Os mercados asiáticos fecharam em direções...
As ações dos EUA sobem levemente, com o US500 avançando 0,46%, enquanto o US30 e o US100 ganham 0,42%. Os mercados estão...
As ações da UnitedHealth Group (UNH) despencaram 15% nesta quinta-feira, acumulando uma queda superior a 50% no último mês,...
As ações da UnitedHealth Group registraram uma queda acentuada de até 18% nesta quinta-feira, após o The Wall Street Journal...
A Dick’s Sporting Goods confirmou hoje a aquisição da Foot Locker Inc. por US$ 2,4 bilhões, avaliando a empresa em US$ 24 por...
Os futuros das ações norte-americanas apresentaram um comportamento moderado, com os investidores à espera dos comentários...
Produção Industrial nos EUA (mensal): 0,0% Previsão: 0,1% | Anterior: -0,3% Produção Manufatureira (mensal): -0,4% Previsão:...
Estoques Empresariais nos EUA (mensal): 0,1% Previsão: 0,2% | Anterior: 0,2% Índice do Mercado Imobiliário NAHB: 34 Previsão:...
As ações da Walmart subiram após a varejista divulgar resultados melhores que o esperado no 1º trimestre. A UnitedHealth...
O petróleo cai 3% em resposta ao avanço nas negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos. Após meses de conversas,...
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, falou hoje sobre política monetária durante um evento organizado pela Laubach Research. Ele...
Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA – abril: PPI anual: 2,4% (previsão 2,5%, anterior 2,7%) PPI mensal: -0,5%...
De acordo com a corretora de imóveis residencial, Redfin (RDFN.US), as vendas de casas pendentes nos EUA caíram 3,4% ano a ano durante as...
O índice DAX se recupera após uma abertura em baixa; o DAX 40 sobe 0,1%, com o setor de defesa impulsionando o sentimento no mercado alemão,...
