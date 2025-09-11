Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 15/03/2023
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, à medida que os mercados recuperaram após o sell-off...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, à medida que os mercados recuperaram após o sell-off...
As ações da Apple (AAPL.US) perderam drasticamente após o anúncio de que estava a atrasar o pagamento de bónus a alguns...
As ações da Apple (AAPL.US) perderam drasticamente após o anúncio de que estava a atrasar o pagamento de bónus a alguns...
A próxima implementação da Máquina Virtual Filecoin (FVM) desencadeou mais actividade na rede da Filecoin, com o preço...
A próxima implementação da Máquina Virtual Filecoin (FVM) desencadeou mais actividade na rede da Filecoin, com o preço...
A Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. A agência recomenda que se coloque uma posição...
A Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. A agência recomenda que se coloque uma posição...
Índices em Wall Street recuperam esta sessão Dados do IPC em linha com as expectativas dos mercados Ações...
Índices em Wall Street recuperam esta sessão Dados do IPC em linha com as expectativas dos mercados Ações...
Os dados sobre a inflação do IPC nos Estados Unidos para Fevereiro foram divulgados hoje às 12:30 e vieram em linha com as expectativas...
Os dados sobre a inflação do IPC nos Estados Unidos para Fevereiro foram divulgados hoje às 12:30 e vieram em linha com as expectativas...
O segundo maior banco da Suíça em crise, o Credit Suisse (CSGN.CH), divulgou seu relatório anual com um atraso causado por uma intimação...
O segundo maior banco da Suíça em crise, o Credit Suisse (CSGN.CH), divulgou seu relatório anual com um atraso causado por uma intimação...
Mercados na Europa ganham antes da leitura do IPC Listagens de bancos dos EUA sobem acentuadamente antes da abertura da sessão...
Mercados na Europa ganham antes da leitura do IPC Listagens de bancos dos EUA sobem acentuadamente antes da abertura da sessão...
12:30 pm GMT - EUA, inflação de fevereiro. Headline. Atual: 6,0% A/A. Expectativa: 6,0% A/A. Anterior: 6,4% A/A Subjacente....
12:30 pm GMT - EUA, inflação de fevereiro. Headline. Atual: 6,0% A/A. Expectativa: 6,0% A/A. Anterior: 6,4% A/A Subjacente....
https://www.youtube.com/watch?v=J3kmbqZVryI
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Análise da inflação nos EUA Análise...
A situação nos mercados acalmou, depois de várias sessões de elevada volatilidade. Embora seja provável que os desenvolvimentos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador