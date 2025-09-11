💲 USD valoriza antes do CPI!
A situação nos mercados acalmou, depois de várias sessões de elevada volatilidade. Embora seja provável que os desenvolvimentos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A situação nos mercados acalmou, depois de várias sessões de elevada volatilidade. Embora seja provável que os desenvolvimentos...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que os dados sobre o IPC mostrem um abrandamento Yields a curto prazo...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,15%, o Dow Jones caiu 0,28% e o Russell 2000...
A atenção dos investidores durante a primeira sessão do mercado desta semana concentrou-se principalmente no mercado de ações,...
Durante a sessão de hoje, vimos aumento da volatilidade não apenas no mercado de ações, mas também no mercado de commodities....
Nesta análise pelo analista da XTB Vítor Madeira à mais recente polémica com o Silicon Valley Bank, os pontos em destaque: Análise...
A sessão norte-americana está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. Os índices dos EUA estão a recuperar,...
índices em Wall Street recuperam grande parte das perdas Bancos continuam sob pressão Ações da ZIM sobem,...
