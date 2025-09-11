Abertura do mercado norte-americano: Índices em Wall Street recuperam grande parte das perdas!
índices em Wall Street recuperam grande parte das perdas Bancos continuam sob pressão Ações da ZIM sobem,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas estão a recuperar esta sessão, apesar da situação incerta no sector bancário norte-americano, na sequência...
Mercados na Europa em pânico devido aos problemas no sector bancário As expectativas sobre as taxas de juro começam a ser revistas...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Muita coisa aconteceu nos últimos dias no setor bancário dos EUA. O Silicon Valley Bank entrou em colapso após uma corrida aos bancos...
As cotações do petróleo bruto WTI estão a cair para os US$ 72,7 por barril, atingindo uma queda diária de quase...
As ações do Credit Suisse (CSGN.CH) estão a perder mais de 11% durante a sessão de hoje numa onda de pânico em torno...
Depois das recentes notícias em torno do SVB e do Signature Bank, todos os bancos estão a ser afetados em termos de cotação....
As questões do sector bancário dos EUA são actualmente o tema principal nos mercados de todo o mundo. Embora pareça que as...
