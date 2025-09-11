Alerta Técnico - Tesla (TSLA.US)
As ações da Tesla (TSLA.US) tiveram um arranque de início de ano estrondoso com subidas a rondar os 45%. Esta empresa já é...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O anúncio inesperado do Silicon Valley Bank (SVB) acabou por provocar fortes quedas nos índices em Wall Street. O SVB disse que está...
Índices europeus seguem em terreno negativo Destaque para os dados sobre o mercado de trabalho nos EUA e no Canadá Preocupações...
Os índices de Wall Street voltaram a registar fortes quedas ontem. O S&P 500 caiu 1,85%, o Dow Jones caiu 1,66% e o Nasdaq caiu 2,05%. Russell...
O par EURJPY tem vindo a registar uma tendência de alta nas últimas semanas. Olhando para o intervalo H4, a correcção em baixa atingiu...
A Etsy (ETSY.US) negoceia 4% em baixa nesta quinta-feira, depois da Jefferies ter alterado o rating do mercado online para " desempenho inferior"...
As ações da companhia francesa Dassault Aviation (AM.FR), conhecida por produzir aviões de combate Rafale, atingem hoje níveis...
A US Energy Information Administration informou hoje que o abastecimento doméstico de gás natural diminuiu para -81 mil milhões de...
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em alta Os pedidos de desemprego aumentaram mais do que o esperado Uber...
O índice líder alemão está a enfrentar uma decisão importante. Gráfico W1 O DAX / DE30 atingiu um...
Pedidos de desempregados: 211k vs 195k esperado (190k anteriormente) Pedidos contínuos de desemprego: 1718k vs 1659k esperado (1655k anteriormente) A...
