Última hora: USD recua, após a publicação dos dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego
Pedidos de desempregados: 211k vs 195k esperado (190k anteriormente) Pedidos contínuos de desemprego: 1718k vs 1659k esperado (1655k anteriormente) A...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US), que é um fabricante de chips de topo, tem vindo a deslocar-se de forma lateral nas últimas...
Os índices no Velho Continente abrem em queda na sessão de hoje DAX não conseguiu quebrar acima dos máximos da...
O principal banco de criptomoedas acaba de ser liquidado: Silvergate As acções do banco especializado em transacções...
O banco suíço Credit Suisse (CSGN.CH) está constantemente sob pressão descendente. Atualmente, as ações estão...
As criptomoedas estão novamente sob pressão e a Bitcoin está a ser negociada perto dos $21.700, depois do banco Silvergate Capital...
O preço do ouro sofreu fortes quedas no início desta semana, sendo que as declarações Hawkish de Powell acabaram por ser o...
Índices europeus seguem em terreno negativo Pedidos de subsídio de desemprego e inventários de gás natural nos...
