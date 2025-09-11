Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/03/2023
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista - o S&P 500 ganhou 0,14%, o Dow Jones caiu 0,18%, o...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório sobre o emprego do ADP para Fevereiro foi divulgado hoje às 13h15. Este relatório serve para antecipar os dados de sexta-feira...
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Decisão das taxa de juro no Canadá Condições...
Índices no Velho Continente com ganhos ligeiros A atenção dos investidores centra-se no relatório do ADP Brenntag anuncia...
Os índices em Wall Street reagiram em baixa ontem depois de Powell ter feito comentários hawkish durante as audiências semestrais perante...
