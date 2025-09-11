Gráfico do dia - USDCAD (08.03.2023)
O USDCAD será acompanhado de perto esta tarde. Ao longo do dia serão conhecidos vários dados que deverão fazer com que a volatilidade...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus recuam esta manhã Decisão sobre as taxas de juro do BoC e segundo dia do testemunho de Powell Mercados...
Os dados sobre a produção industrial alemã e os dados de vendas a retalho para Janeiro foram divulgados hoje às 7:00 da manhã....
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com fortes quedas, na sequência do testemunho de Powell bastante...
As ações da Shoals (SHLS.US) tiveram um arranque de início de ano moderado com uma valorização a rondar os 6%. A Shoals...
As acções da Rivian (RIVN.US) caíram mais de 12% nesta terça-feira depois do produtor EV ter anunciado planos para vender $1,3...
O GBPUSD mergulhou abaixo dos $1,19, enquanto que AUDUSD perdeu 1,9% à medida que os investidores venderam os ativos mais arriscados e se apressaram...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Análise aos PMIs na Europa Nível de endividamento...
Os índices chineses estiveram hoje sob pressão. A CHNComp está a perder 1,5%, a HKComp está a negociar quase 1,5% em baixa. O...
