Abertura do mercado norte-americano: Índices em Wall Street seguem mistos
Índices em Wall Street seguem mistos Powell discursou perante o Congresso às 15:00 As ações da Cara Therapeutics...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices em Wall Street seguem mistos Powell discursou perante o Congresso às 15:00 As ações da Cara Therapeutics...
O testemunho do presidente da FED, Jerome Powell, perante o Congresso, acaba de começar. Inicialmente, os índices reagiram em baixa, enquanto...
O Senador Mark Warner comunicou que um grupo transversal de 12 senadores dos EUA introduzirá hoje legislação que dará ao Secretário...
O texto do testemunho de Powell acaba de ser divulgado e não causou qualquer movimento no mercado. Aqui estão as principais observações...
Petróleo: A Rússia aumentou as exportações de gasóleo para o Brasil A Rússia também começou...
O último artigo do Wall Street Journal, Nick Timiraos, escreveu que "é provável que Powell adverta no Capitólio que...
O sentimento do Velho Continente é misto antes de Powell Zalando ganha após fortes resultados financeiros O estado de espírito...
O Presidente da Fed, Powell comparecerá hoje perante o Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA às 15:00 para...
