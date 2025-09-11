Ouro em foco 15.05.25
Fatos: O ouro interrompeu as quedas em uma estrutura 1:1 em relação à venda de 22 de abril. O contrato baseado em...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O calendário econômico de hoje está excepcionalmente recheado e trará dados importantes tanto da Zona do Euro quanto dos EUA,...
PIB preliminar da Zona do Euro (trimestre a trimestre): 0,3% (previsão 0,4%, anterior 0,4%) PIB preliminar da Zona do Euro (ano a ano): 1,2%...
04:45 (horário de Brasília), França – Dados de Inflação de abril: IHPC francês: atual 0,9% ano a ano;...
04:30 (Horário de Brasília – 03:30) | Suíça – Dados de Inflação de Abril: Índice...
04:00 (horário de Brasília), Reino Unido – Dados do PIB: PIB (1º trimestre): atual 0,7% trimestre a trimestre; previsão...
A recente alta em Wall Street perdeu força ontem, à medida que o impulso inicial das negociações entre China e EUA se dissipou...
Os principais índices europeus, incluindo o DAX e o FTSE, encerraram o pregão com leves perdas. Na Bolsa de Varsóvia, o sentimento...
O dólar norte-americano apresenta volatilidade limitada hoje, mas vários membros do Federal Reserve continuam comentando sobre as perspectivas...
"Nothing good happens below the 200-day moving average". Essa frase, atribuída a Paul Tudor Jones, não é apenas uma sentença...
Estoque de Petróleo Bruto (EIA): +3,454 milhões de barris (Previsão: -2,209 milhões | Anterior: -2,032 milhões) Estoque...
As ações da Super Micro Computer (SMCI) registraram um aumento de 15%, alcançando US$ 44,70, ampliando o rali de 16% ocorrido na terça-feira,...
Os futuros das ações norte-americanas permaneceram em um intervalo lateral após o Índice de Preços ao Consumidor (CPI)...
As ações da Super Micro Computer (SMCI) dispararam 15%, estendendo o rali de 16% da terça-feira, após a empresa saudita...
As ações da AMD estão subindo mais de 5% antes da abertura de Wall Street, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,...
O aumento do apetite por ativos de risco, o alívio nas tensões comerciais e o rendimento ainda elevado dos títulos do Tesouro dos...
Os índices norte-americanos praticamente já recuperaram todas as perdas desencadeadas pelo início da guerra comercial iniciada por...
O calendário macroeconômico de hoje está relativamente leve. Nos Estados Unidos, não há divulgações de...
As ações de empresas de inteligência artificial e semicondutores estão registrando fortes ganhos antes da abertura de Wall Street,...
