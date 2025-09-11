Oportunidades de negociação - AUD/USD
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Reserve Bank of Australia (RBA) anunciou a sua decisão sobre as taxas de juro esta madrugada. A taxa de juro principal foi aumentada em 25 pontos...
De acordo com relatórios da Bloomberg, que chegaram ao relatório da Meta Platforms (META.US), a empresa está a planear mais despedimentos...
Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo esta manhã, apesar da sessão mista registada pelos pares asiáticos...
Índices europeus seguem de forma mista Powell irá testemunhar perante o Congresso Declarações de responsáveis...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de forma mista ontem. S&P 500 subiu 0,07%, o Dow Jones subiu 0,12%, enquanto que...
Os principais índices europeus terminaram a sessão de hoje em alta, com o DAX a subir 0,48%, a maior puxada desde janeiro de...
As ações da Lordstown Motors (RIDE.US) caíram cerca de 5% depois de o fabricante de VE ter reportado uma perda trimestral mais ampla...
O índice francês CAC40 está a subir mais de 0,4% esta segunda-feira e continua a ser negociado perto dos seus máximos históricos,...
A Aston Martin (AML.UK) continua o seu crescimento dinâmico após a publicação de magníficos resultados financeiros. A...
