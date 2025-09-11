EUR/USD: Estará perto de descolar?
O euro está mais uma vez a recuperar em relação ao dólar americano, à medida que os índices prolongam os ganhos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O euro está mais uma vez a recuperar em relação ao dólar americano, à medida que os índices prolongam os ganhos...
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em alta Sector tecnológico a servir de suporte às valorizações Tesla...
Índices europeus seguem mistos esta segunda-feira Encomendas de bens duradouros dos EUA no calendário Porsche e Ferrari adiam...
https://www.youtube.com/watch?v=2SF8rHzYTX8
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
Holzmann do BCE pede aumentos de 50 BPS nas próximas 4 reuniões. Além disso, gostaria que o programa PEPP fosse incluído...
O EURUSD estende movimento descendente hoje, mesmo apesar da declaração hawkish do economista-chefe do BCE e rendimentos mais baixos dos...
As ações da Albemarle (ALB.US) tiveram um arranque de início de ano muito forte com uma valorização a rondar os 34%....
Os preços do gás natural dos EUA (NATGAS) arrancaram uma nova semana com uma grande diferença de preços em baixa, após...
As ações do banco suíço Credit Suisse (CSGN.US) estão sob pressão no início desta nova semana, devido...
