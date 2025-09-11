⏫ Ouro aproxima-se da marca dos $1.850!
O ouro está a subir hoje mais de 0,5%, acabando por apoiar as subidas de outros metais preciosos. A prata e a platina valorizam cerca de 0,7% e...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O ouro está a subir hoje mais de 0,5%, acabando por apoiar as subidas de outros metais preciosos. A prata e a platina valorizam cerca de 0,7% e...
https://www.youtube.com/watch?v=c08BDxfbi1o
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
As crescentes preocupações em torno das consequências do banco americano Silvergate Capital focado em criptomoedas causaram ondas de...
As crescentes preocupações em torno das consequências do banco americano Silvergate Capital focado em criptomoedas causaram ondas de...
As ações da Fortinet (FTNT.US) tiveram um arranque de início de ano forte com uma valorização a rondar os 20%. Esta...
As ações da Fortinet (FTNT.US) tiveram um arranque de início de ano forte com uma valorização a rondar os 20%. Esta...
Índice alemão sobe cerca de 1% DE30 volta a tentar quebrar acima da marca dos 15.500 pts Ações...
Índice alemão sobe cerca de 1% DE30 volta a tentar quebrar acima da marca dos 15.500 pts Ações...
As criptomoedas voltam a estar em destaque, mas pelos piores motivos. As preocupações aumentam com a situação financeira do...
As criptomoedas voltam a estar em destaque, mas pelos piores motivos. As preocupações aumentam com a situação financeira do...
Índices europeus seguem mistos Investidores atentos aos resultados do ISM sobre o setor dos serviços Criptomoedas sob...
Índices europeus seguem mistos Investidores atentos aos resultados do ISM sobre o setor dos serviços Criptomoedas sob...
Os índices dos EUA terminaram com a série de perdas e terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P...
Os índices dos EUA terminaram com a série de perdas e terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador