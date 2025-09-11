DE30: Irá manter-se acima do suporte?
Índice alemão volta a testar uma importante zona de suporte. Gráfico semanal O DAX / DE30 está neste momento a posicionar-se...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Cerca de 190 mil norte-americanos inscreveram-se para a obtenção dos subsídios de desemprego na semana que terminou a 25 de Fevereiro,...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
As minutas da última reunião do BCE foram divulgadas, mas não causaram grandes movimentos no mercado, uma vez que as discussões...
O Comité de Assuntos Estrangeiros da Câmara dos Representantes dos EUA votou favoravelmente na quarta-feira uma legislação...
Índices europeus estão a negociar ligeiramente em baixa, DE30 a testar o limite inferior do canal descendente Covestro...
As ações da MedPace (MEDP.US) tiveram um arranque de início de ano fraco com uma queda a rondar os 7.5%. Esta é uma empresa...
Os resultados do IPC para Fevereiro da União Monetária Europeia (zona euro) foram divulgados hoje às 10:00 da manhã. Os dados...
