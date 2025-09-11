Oportunidade de negociação - Petróleo
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os resultados do IPC para Fevereiro da União Monetária Europeia (zona euro) foram divulgados hoje às 10:00 da manhã. Os dados...
O euro estará em destaque esta sessão, dado que serão publicados os dados sobre a inflação, segundo o relatório...
Índices europeus abrem em terreno negativo Investidores aguardam pelos dados do IPC e pelos dados das minutas da última reunião...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem novamente em baixa. Embora o Dow Jones e o Russell 2000 tivessem terminado a consolidar,...
As ações da Rivian (RIVN.US) caíram acentuadamente após o produtor de veículos elétricos apresentar resultados...
Os principais índices de Wall Street continuaram a cair na quarta-feira, com o IPC alemão acima do esperado e os comentários agressivos...
As acções da Virgin Galactic (SPCE.US) caíram mais de 15% esta quarta-feira, uma vez que o último relatório trimestral...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos causou alguns movimentos no mercado de petróleo. Os...
Os índices dos EUA iniciaram a negociação hoje em baixa Yields mais altas e comentários de Kaskhari da Fed pesam...
O PMI de manufactura do ISM para os EUA saltou para 47,7 em fevereiro, de 47,4 no mês anterior, abaixo das expectativas dos analistas de 48,0. Um...
