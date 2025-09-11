Alerta Técnico: Salesforce (CRM.US)
As ações da Salesforce (CRM.US) tiveram um arranque de início de ano bom com uma subida do preço a ultrapassar os 35%. A empresa...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Salesforce (CRM.US) tiveram um arranque de início de ano bom com uma subida do preço a ultrapassar os 35%. A empresa...
As ações da Salesforce (CRM.US) tiveram um arranque de início de ano bom com uma subida do preço a ultrapassar os 35%. A empresa...
Os dados de ontem dos EUA, mostraram uma queda acentuada no índice de confiança dos consumidores do Conference Board e os dados mais fracos...
Os dados de ontem dos EUA, mostraram uma queda acentuada no índice de confiança dos consumidores do Conference Board e os dados mais fracos...
O AUDJPY tem vindo a lateralizar nos últimos dias. A publicação dos índices PMI muito melhores do que o esperado na China apoiaram...
O AUDJPY tem vindo a lateralizar nos últimos dias. A publicação dos índices PMI muito melhores do que o esperado na China apoiaram...
As ações dos CTT têm estado em destaque ao longo das últimas semanas. O preço das ações já recuperou...
As ações dos CTT têm estado em destaque ao longo das últimas semanas. O preço das ações já recuperou...
Dados dos PMIs na China estão a apoiar a melhoria no sentimento do mercado Espera-se que os dados do IPC na Alemanha apresentem uma...
Dados dos PMIs na China estão a apoiar a melhoria no sentimento do mercado Espera-se que os dados do IPC na Alemanha apresentem uma...
Os índices dos EUA terminaram o mês de Fevereiro em terreno negativo. Índices da Ásia-Pacífico estiveram...
Os índices dos EUA terminaram o mês de Fevereiro em terreno negativo. Índices da Ásia-Pacífico estiveram...
Durante a sessão de hoje, o preço do ouro saltou dos mínimos recentes acima da marca de 1.800 dólares por onça, um nível...
Durante a sessão de hoje, o preço do ouro saltou dos mínimos recentes acima da marca de 1.800 dólares por onça, um nível...
As ações da Zoom Video (ZM.US) aumentaram acentuadamente antes da abertura dos EUA, uma vez que os especialistas em videoconferência...
As ações da Zoom Video (ZM.US) aumentaram acentuadamente antes da abertura dos EUA, uma vez que os especialistas em videoconferência...
A Meta Platforms (META.US) anunciou o lançamento de uma equipa para desenvolver produtos baseados em IA para o WhatsApp, Messenger e Instagram....
A Meta Platforms (META.US) anunciou o lançamento de uma equipa para desenvolver produtos baseados em IA para o WhatsApp, Messenger e Instagram....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador