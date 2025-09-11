Zoom bate resultados e valoriza mais de 4%
As ações da Zoom Video (ZM.US) aumentaram acentuadamente antes da abertura dos EUA, uma vez que os especialistas em videoconferência...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Zoom Video (ZM.US) aumentaram acentuadamente antes da abertura dos EUA, uma vez que os especialistas em videoconferência...
As ações da Zoom Video (ZM.US) aumentaram acentuadamente antes da abertura dos EUA, uma vez que os especialistas em videoconferência...
A Meta Platforms (META.US) anunciou o lançamento de uma equipa para desenvolver produtos baseados em IA para o WhatsApp, Messenger e Instagram....
A Meta Platforms (META.US) anunciou o lançamento de uma equipa para desenvolver produtos baseados em IA para o WhatsApp, Messenger e Instagram....
O índice de Confiança do Consumidor do Conference Board diminuiu para 102,9 em Fevereiro, em relação ao 107,1 do mês...
O índice de Confiança do Consumidor do Conference Board diminuiu para 102,9 em Fevereiro, em relação ao 107,1 do mês...
O Baltic Dry Index subiu máximos das últimas 5 semanas e subiu mais de 80% nos últimos 7 dias Os aumentos foram alimentados pelos...
O Baltic Dry Index subiu máximos das últimas 5 semanas e subiu mais de 80% nos últimos 7 dias Os aumentos foram alimentados pelos...
A economia canadiana estagnou a 0,0% no último trimestre de 2022, após um crescimento de 0,7% no terceiro trimestre. Em termos homólogos,...
A economia canadiana estagnou a 0,0% no último trimestre de 2022, após um crescimento de 0,7% no terceiro trimestre. Em termos homólogos,...
https://www.youtube.com/watch?v=SYEaVhpz0dE
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
Petróleo: Arábia Saudita planeia aumentar os preços de exportação de petróleo para entregas na Ásia Rússia...
Petróleo: Arábia Saudita planeia aumentar os preços de exportação de petróleo para entregas na Ásia Rússia...
O mercado europeu pouco mexeu DE30 abrandou depois do disparo de ontem Bayer cai quase 5% após previsões dececionantes Os...
O mercado europeu pouco mexeu DE30 abrandou depois do disparo de ontem Bayer cai quase 5% após previsões dececionantes Os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador