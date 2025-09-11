Trump sinaliza que pode haver novidades sobre a Rússia-Ucrânia ainda hoje 🚩Dax alemão segue estável.
O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou que pode haver novidades sobre a situação entre Rússia e Ucrânia ainda hoje. No...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Membro do Federal Reserve, Austan Goolsbee, comentou sobre a atual situação da política monetária dos EUA. Abaixo estão...
04:00 AM BST – Alemanha – Dados de Inflação de Abril: IHPC da Alemanha (YoY): 2,2% (real) vs. 2,2% (previsão)...
Os mercados acionários da região Ásia-Pacífico estão tendo uma sessão mista. Japão, Singapura e Austrália...
Wall Street continua subindo, impulsionada pelas notícias de hoje sobre um grande investimento da Arábia Saudita nos Estados Unidos. O...
18.000 chips Blackwell para a empresa Humain serão entregues a um único data center de 500 MW; a expansão total prevê "várias...
A Coinbase Global, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, será incluída no índice S&P 500 antes da abertura do mercado...
Petróleo: O petróleo continua recuperando perdas após China e EUA chegarem a um acordo para reduzir significativamente...
Os índices em Wall Street tentam retomar os ganhos após um relatório de inflação abaixo do esperado. No momento da publicação,...
De acordo com o Ministério das Finanças da China, o país cancelará tarifas adicionais impostas aos produtos dos EUA em duas...
Fatos: O par USDCHF se recuperou de um suporte importante em 0,8403. O par está negociando dentro de um canal ascendente desde...
Traders continuam apostando no primeiro corte de juros do Fed em setembro e no segundo corte em outubro. As apostas seguem indicando dois cortes até...
Os dados do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) dos Estados Unidos, que serão divulgados às 14h30, são o relatório...
Os futuros das ações norte-americanas registraram um leve recuo após a alta do dia anterior, em um contexto marcado pela cautela dos...
As ações da gigante escandinava do setor imobiliário comercial SBB Norden sobem quase 24% hoje após a empresa, altamente endividada,...
Bayer salta 11% após lucros fortes; mercados europeus apresentam desempenho misto As ações da Bayer AG subiram 11% nesta terça-feira...
07:00 BRT, Alemanha – Índice de Sentimento Econômico ZEW (maio): resultado: 25,2; previsão: 11,3; anterior: -14; 07:00 BRT,...
ndice Nasdaq 100 recua 0,5% para 20.824 pontos nesta terça-feira, após forte rali de 4,4% na segunda-feira, enquanto investidores aguardam...
04:00 (horário de Brasília) – Dados de Emprego do Reino Unido Taxa de Desemprego no Reino Unido: 4,5% (em linha com a previsão...
