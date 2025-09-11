DE30: Índices recuperam das quedas do CPI
O mercado europeu pouco mexeu DE30 abrandou depois do disparo de ontem Bayer cai quase 5% após previsões dececionantes Os...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O mercado europeu pouco mexeu DE30 abrandou depois do disparo de ontem Bayer cai quase 5% após previsões dececionantes Os...
As ações da HubSpot (HUBS.US) tiveram um arranque de início de ano fenomenal com a subida do preço a ultrapassar os 40%. A...
As ações da HubSpot (HUBS.US) tiveram um arranque de início de ano fenomenal com a subida do preço a ultrapassar os 40%. A...
A libra britânica recuperou durante a sessão de ontem, com o GBPUSD a posicionar-se acima da marca de 1,20 depois do recuo da semana passada....
A libra britânica recuperou durante a sessão de ontem, com o GBPUSD a posicionar-se acima da marca de 1,20 depois do recuo da semana passada....
Os dados do IPC referente ao mês de Fevereiro de França e Espanha foram divulgados hoje às 7:45 da manhã e às 8:00 da...
Os dados do IPC referente ao mês de Fevereiro de França e Espanha foram divulgados hoje às 7:45 da manhã e às 8:00 da...
Índices europeus seguem de forma mista Dados do IPC referentes ao mês de Fevereiro em França e Espanha Índice...
Índices europeus seguem de forma mista Dados do IPC referentes ao mês de Fevereiro em França e Espanha Índice...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,31%, o Dow Jones subiu 0,22% e...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 subiu 0,31%, o Dow Jones subiu 0,22% e...
21:00 Link para o vídeo
As acções de empresas que operam no mercado do urânio, incluindo a Cameco (CCJ.US), Denison Mines (DNN.US) ou Uranium Energy Corp (UEC.US),...
As acções de empresas que operam no mercado do urânio, incluindo a Cameco (CCJ.US), Denison Mines (DNN.US) ou Uranium Energy Corp (UEC.US),...
O euro apreciou-se fortemente em relação ao dólar durante a sessão europeia e foi perdendo alguma força à...
O euro apreciou-se fortemente em relação ao dólar durante a sessão europeia e foi perdendo alguma força à...
As principais ações de Wall Street arrancaram hoje a negociação com um sentimento otimista, embora o humor se tenha agravado...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador