Comentários de Jefferson pesam no sentimento do mercado
As principais ações de Wall Street arrancaram hoje a negociação com um sentimento otimista, embora o humor se tenha agravado...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As principais ações de Wall Street arrancaram hoje a negociação com um sentimento otimista, embora o humor se tenha agravado...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação no par cambial USDCAD: O banco recomenda colocar posições curtas para os...
O EURUSD caiu bruscamente na sexta-feira para o seu nível mais baixo desde o início de Janeiro, embora o sentimento tenha melhorado após...
As criptomoedas estão a tentar compensar as quedas registadas durante o fim-de-semana, depois da BTC ter se posicionado abaixo da marca dos...
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em alta As encomendas de bens duradouros dos EUA caem mais do que o esperado Aumento...
A sessão de hoje está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado. No mercado cambial, o euro está a recuperar em relação...
NATGAS recupera após enormes quedas Na semana passada, o preço registou um aumento de 12%, o maior ganho de 5 dias desde Outubro...
O Primeiro Ministro britânico Rishi Sunak reuniu-se hoje em Windsor com a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen para discutir...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a entrar no range anteriormente quebrado Ações do Commerzbank (CBK.DE)...
