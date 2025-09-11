Última Hora : US500 atinge mínimo de 4 semanas após comentários da FED
Os números do PCE mais fortes do que o esperado provocaram uma venda maciça em Wall Street e comentários posteriores de dois membros...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os números do PCE mais fortes do que o esperado provocaram uma venda maciça em Wall Street e comentários posteriores de dois membros...
Índices dos EUA iniciaram hoje a negociação em baixa acentuada Inflação PCE subjacente acima das expectativas As...
O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para os EUA foi revisto em alta para 67 em Fevereiro, o mais alto desde Janeiro de 2022, a...
Os futuros vinculados aos principais índices de Wall Street caíram acentuadamente após a publicação do último...
A Bitcoin ainda paira em torno dos US$ 24.000 e sua volatilidade foi visivelmente limitada por vários dias, o que historicamente precede...
Dados para Janeiro: • Headline PCE inflation: 5.4% YoY vs 5.0% YoY esperado (5.0% YoY anterior) • Core PCE inflation: 4.7% YoY vs 4.3%...
Índices europeus seguem em terreno negativo Investidores aguardam pelos dados do PCE Ações da BASF entram em...
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Gastos das famílias Impacto inflacionário Enquadramento...
