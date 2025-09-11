1 ano depois da invasão da Russa. O que mudou nos mercados❓
Esta semana faz um ano desde a invasão russa à Ucrânia. Embora se esperasse que o conflito fosse de curta duração, a...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Esta semana faz um ano desde a invasão russa à Ucrânia. Embora se esperasse que o conflito fosse de curta duração, a...
As ações da Nvidia (NVDA.US) estão a valorizar quase 8% durante o "pre-market" depois da empresa ter superado as expectativas...
O EURUSD tem vindo a ser negociado em baixa desde o início de Fevereiro. O principal par cambial recuou quase 4% desde os máximos atingidos...
Índices europeus seguem em terreno positivo Revisão do IPC na Europa e do PIB nos EUA Espera-se que o CBRT reduza...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,16%, o Dow Jones caiu 0,26%, o Nasdaq...
Credit Suisse emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDNZD. O banco recomenda entradas longas no par considerando os...
Tesla - Problemas com a condução-autónoma As acções da Tesla (TSLA.US) ficaram sob pressão na semana passada...
A última reunião da FOMC terminou com uma subida de 25 pontos-base e, até recentemente, o mercado supunha que estávamos...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Últimos dados sobre a economia americana reforçam...
Os índices dos EUA iniciaram a negociação de hoje ligeiramente em alta Minutas do FOMC às 19:00 GMT As...
James Bullard, presidente do St.Louis Fed, comentou duramente sobre a política monetária hoje e vemos mais queda do eurodólar. De...
