EURUSD próximo dum suporte importante depois dos comentários hawkish de Bullard 📉
James Bullard, presidente do St.Louis Fed, comentou duramente sobre a política monetária hoje e vemos mais queda do eurodólar. De...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar australiano é a moeda do G10 com pior desempenho hoje, arrastado por dados macro decepcionantes. O índice de preços...
Mercados europeus caem após sessões fracas na Ásia e nos EUA A atenção dos investidores volta/se...
O The German Information and Foschung (IFO) alemão publicou os resultados do inquérito para Fevereiro hoje às 9:00 da manhã....
O dólar neozelandês lidera os ganhos no mercado cambial esta terça-feira. A força do NZD está a ser impulsionada pela...
Índices europeus registam perdas ligeiras Minutas da última reunião da FOMC serão conhecidas às 19h00 índice...
Índices em Wall Street registaram fortes quedas na última sessão. O S&P 500 caiu 2,00%, o Dow Jones caiu 2,06%, o Nasdaq caiu...
- PMI industrial subiu de 46,9 em Janeiro para 47,8 em Fevereiro, bem acima das previsões de mercado de 47,3 - O PMI referente ao setor dos serviços subiu...
