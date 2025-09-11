Calendário Econômico: Inflação nos EUA, Dados Trabalhistas do Reino Unido e Sentimento na Alemanha em Foco (14.05.2025)
O calendário econômico de hoje traz dados cruciais sobre a inflação dos EUA, números de emprego do Reino Unido e leituras...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados asiáticos sobem com redução de tarifas entre EUA e China Os mercados asiáticos avançaram impulsionados pela...
Os índices americanos operam em alta hoje com o arrefecimento das tensões nas relações entre os Estados Unidos e a China....
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma ordem executiva com o objetivo de reduzir os preços dos medicamentos, alinhando-os...
As ações da Amazon avançam mais de 7% nesta segunda-feira, impulsionadas pelo otimismo do mercado em relação aos seus...
Os mercados dos EUA abriram em alta nesta segunda-feira, à medida que o sentimento em Wall Street foi reforçado pelo alívio nas tensões...
A nível institucional, o vice-primeiro-ministro chinês, He Lüfeng, afirmou que um importante consenso foi alcançado e que será...
Fatos: Estados Unidos e China chegaram a um acordo preliminar durante a reunião do fim de semana sobre os termos comerciais. O...
Os futuros das ações dos EUA e o dólar interromperam sua forte alta após o secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarar...
As tarifas chinesas cairão de 125% para 10%, enquanto as tarifas dos EUA serão reduzidas de 145% para 30%. Pouco depois das 08:00 (horário...
O Índice do Dólar Americano registrou alta de quase 1,1% em seu pico hoje, refletindo o alívio do mercado diante dos novos acordos...
As ações da ProSiebenSat.1 Media SE dispararam para €7 por ação, o maior nível desde julho, após o acionista...
Após uma série de decisões dos bancos centrais, os mercados respiram aliviados com um calendário macroeconômico quase...
Os índices dos EUA recuaram na sexta-feira em meio a expectativas sobre as negociações comerciais entre China e EUA (DJIA: -0,3%,...
Os índices de Wall Street recuam antes do início oficial das negociações comerciais entre China e Estados Unidos (S&P...
Wall Street recua levemente durante a sessão de sexta-feira; o Dow Jones 30 recua 0,3%. As ações da Tesla sobem mais de 6% com...
Após a primeira rodada de negociações comerciais de alto nível entre China e Estados Unidos, a atenção do mercado...
Variação no Emprego no Canadá: 7.400 (previsão: 5.000; anterior: -32.600) Taxa de Desemprego no Canadá: 6,9% vs...
