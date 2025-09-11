Ouro começa a dar sinais de força compradora!
O ouro começa a dar sinais de força compradora, segundo o análise técnica. O preço do ouro reagiu à zona de suporte...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O ouro começa a dar sinais de força compradora, segundo o análise técnica. O preço do ouro reagiu à zona de suporte...
https://www.youtube.com/watch?v=nx_gIsFHa4c
Bolsas do Velho Continente ligeiramente em baixa no início da nova semana Moody's rebaixa nota de crédito da Adidas...
Bolsas do Velho Continente ligeiramente em baixa no início da nova semana Moody's rebaixa nota de crédito da Adidas...
Os índices chineses subiram mais de 2,0% na segunda-feira, recuperando parcialmente de uma queda acentuada na sessão anterior, apesar...
Os índices chineses subiram mais de 2,0% na segunda-feira, recuperando parcialmente de uma queda acentuada na sessão anterior, apesar...
As criptomoedas estão a começar a semana de forma mista, uma vez que as tentativas do Bitcoin continua a tentar subir acima da marca dos...
As criptomoedas estão a começar a semana de forma mista, uma vez que as tentativas do Bitcoin continua a tentar subir acima da marca dos...
Os preços do gás natural cotado nos EUA voltaram a descer no final da semana anterior e as quedas intensificaram-se no início desta...
Os preços do gás natural cotado nos EUA voltaram a descer no final da semana anterior e as quedas intensificaram-se no início desta...
As notícias alimentadas pelos meios de comunicação social sobre a uma possível aquisição hostil da Telecom Italia...
As notícias alimentadas pelos meios de comunicação social sobre a uma possível aquisição hostil da Telecom Italia...
O NZDJPY deverá estar exposto a períodos de maior volatilidade esta semana. O Banco Central da Nova Zelândia irá anunciar a...
O NZDJPY deverá estar exposto a períodos de maior volatilidade esta semana. O Banco Central da Nova Zelândia irá anunciar a...
Abertura do mercado português Esta manhã está a ser marcada por um sentimento misto entre os principais índices europeus,...
Abertura do mercado português Esta manhã está a ser marcada por um sentimento misto entre os principais índices europeus,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador