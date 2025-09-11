Última Hora: OIL.WTI cai mais de 2% devido ao sentimento de risk-off
O preço do petróleo WTI caiu 2,4% nesta sexta-feira e prepara-se para uma queda semanal de quase 5%, já que os recentes...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Bitcoin voltou a recuar e posicionou-se mais uma vez abaixo da marca dos 25.000 dólares. Nas últimas horas da sessão de ontem, os...
Dados de Falências empresas Depois de termos registado um ano excelente em termos de crescimento. Lembrando que o país cresceu em termos...
Sentimento entre os mercados europeus volta a deteriorar-se Mercedes-Benz apresenta os seus resultados referentes ao 4º trimestre Ações...
As acções da gigante automóvel alemã Mercedes-Benz (MBG.DE) estão a liderar os ganhos na bolsa alemã esta manhã....
O sentimento no mercado acabou por deteriorar-se no final desta semana, depois de terem sido conhecidos vários dados sobre a inflação...
O responsável da Fed de St Louis, James Bullard, e a responsável da Fed de Cleveland, Loretta Mester, voltaram a fazer comentários...
Abertura do mercado português O sentimento no mercado voltou a piorar, depois dos dados sobre a inflação nos EUA terem mostrado...
Índices europeus seguem em terreno negativo Declarações de membros da Fed e BCE Earnings: Deere & Co, AMC...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em terreno negativo, depois do indicador PPI referente ao mês de Janeiro...
