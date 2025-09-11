Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 17/02/2023
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em terreno negativo, depois do indicador PPI referente ao mês de Janeiro...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em terreno negativo, depois do indicador PPI referente ao mês de Janeiro...
A ação da Shopify (SHOP.US) mergulhou mais de 16% neta quinta-feira após a fraca orientação financeira para o Q1 , mesmo...
A ação da Shopify (SHOP.US) mergulhou mais de 16% neta quinta-feira após a fraca orientação financeira para o Q1 , mesmo...
Os últimos comentários de Pill do BoE não conseguiram afetar a Libra Britânica. O economista-chefe do Banco de Inglaterra opta...
Os últimos comentários de Pill do BoE não conseguiram afetar a Libra Britânica. O economista-chefe do Banco de Inglaterra opta...
O EURCAD subiu ligeiramente após as observações de dois banqueiros. O Economista Chefe do BCE Philip Lane disse que, em resultado...
O EURCAD subiu ligeiramente após as observações de dois banqueiros. O Economista Chefe do BCE Philip Lane disse que, em resultado...
As acções da C3.ai subiram mais de 120% desde o início do ano e muitos investidores interrogam-se se estamos a lidar com uma bolha...
As acções da C3.ai subiram mais de 120% desde o início do ano e muitos investidores interrogam-se se estamos a lidar com uma bolha...
BNP Paribas recomenda negociar o par cambial NZDJPY. O banco recomenda entradas curtas, considerando os seguintes níveis: Entrada: 83.87 Target:...
BNP Paribas recomenda negociar o par cambial NZDJPY. O banco recomenda entradas curtas, considerando os seguintes níveis: Entrada: 83.87 Target:...
O índice alemão foi brevemente abalroado. Gráfico W1 O DAX / DE30 aproximou-se hoje do máximo do ano, mas pouco antes...
O índice alemão foi brevemente abalroado. Gráfico W1 O DAX / DE30 aproximou-se hoje do máximo do ano, mas pouco antes...
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em queda O PPI dos EUA subiu inesperadamente em Janeiro Cisco Systems...
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em queda O PPI dos EUA subiu inesperadamente em Janeiro Cisco Systems...
Os índices em Wall Street voltaram a recuar, depois de terem sido conhecidos os dados sobre a inflação, segundo o índice de...
Os índices em Wall Street voltaram a recuar, depois de terem sido conhecidos os dados sobre a inflação, segundo o índice de...
https://www.youtube.com/watch?v=ec0e3lWzlx0
Índices europeus seguem de forma mista Ações do Commerzbank disparam A sessão desta quinta-feira está...
Índices europeus seguem de forma mista Ações do Commerzbank disparam A sessão desta quinta-feira está...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador