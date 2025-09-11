Última hora: USD recupera, após a publicação dos dados do IPP
Os preços ao produtor (IPP) nos EUA diminuíram para 6,0%YoY em Janeiro de 6,2% no mês anterior, mas ficaram acima das expectativas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Bitcoin voltou a valorizar e está a aumentar o seu domínio na capitalização de todo o mercado cripto, que já...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
O índice FRA40 subiu 1% durante a sessão de hoje, superando os seus pares regionais e aproximando-se do máximo histórico estabelecido...
Os preços do gás natural dos EUA têm lateralizado desde o início de Fevereiro. Os compradores ainda tentaram quebrar acima...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que os dados do IPP comecem a abrandar Declarações de...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 valorizou 0,28%, o Dow Jones subiu...
O discurso da Presidente Lagarde acaba de começar e a chefe do BCE fornece alguns comentários sobre a situação económica...
