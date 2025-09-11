Última Hora: Lagarde continua a afirmar que a taxa de juro voltará a subir 50pb em Março!
O discurso da Presidente Lagarde acaba de começar e a chefe do BCE fornece alguns comentários sobre a situação económica...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
FRA40 Vamos começar a análise de hoje com o gráfico do FRA40. Olhando para o período semanal, podemos ver que o índice...
As acções da Airbnb (ABNB.US) estão a subir mais de 10,0% esta quarta-feira depois de a empresa ter apresentado resultados trimestrais...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
Índices norte-americanos seguem em terreno negativo Vendas a retalho nos EUA sobem mais do que o esperado pelos investidores Ações...
A inteligência artificial influenciou durante muito tempo a imaginação humana. Embora ainda estejamos muito longe de criar a chamada...
A produção industrial nos EUA mantevese inalterada, 0,0% em Janeiro, após a queda de -1,0% MoM revistas em baixa em Dezembro...
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA para Janeiro foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se melhor do que o esperado...
Índices europeus aguardam pelos dados sobre as vendas a retalho nos EUA Ações da Encavis valorizam, após a publicação...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
