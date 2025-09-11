Dólar ganha 📈 após comentários hawkish por parte da FED aos dados da inflação
Thomas Barkin, chefe da FED de Richmond, e Lorie Logan, chefe da FED de Dallas, comentaram hoje sobre a situação da política monetária...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A leitura do CPI acima do esperado para janeiro dos Estados Unidos levou ao fortalecimento do dólar americano, que foi ampliado ainda mais pelos...
Índices em Wall Street recuam, apesar dos dados sobre a inflação US100 cai cerca de 1% Ações...
A Bitcoin está a tentar travar as quedas junto da zona de suportera nos 21.500 dólares, depois da publicação dos dados sobre...
Os dados sobre a inflação nos EUA acabaram por surpreender os mercados, depois dos números terem saído acima do esperado....
Petróleo (OIL) A Rússia anunciou que irá reduzir a produção em 500 mil barris por dia a partir de Março O...
A taxa de inflação anual nos EUA abrandou pelo 7º mês consecutivo para os 6,4% em Janeiro, de 6,5% em Dezembro, e acima das previsões...
A Coca-Cola (KO.US) comunicou hoje os resultados financeiros do 4º trimestre de 2022 antes da abertura da sessão de Wall Street. O relatório...
No cenário de mercado em que o Fed está se movendo, existe um dado que é crucial para determinar o futuro da política econômica...
DAX ganha antes do relatório do IPC dos EUA Makhlouf comenta que o BCE deveria aumentar as taxas acima de 3,5% Será...
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Análise ao Índice de Preços do...
