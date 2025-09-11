🔴 ESPECIAL: IPC
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Análise ao Índice de Preços do...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Neste webinar especial com o analista da XTB Vítor Madeira, os temas em destaque: Análise ao Índice de Preços do...
O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) será publicado às 13:30. Espera-se que a inflação...
Abertura do mercado português Os índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo esta manhã. A bolsa portuguesa...
O par GBPUSD devolveu a maior parte dos ganhos iniciais à medida que os investidores digeriram os últimos números do mercado de trabalho...
• Índices europeus seguem em terreno positivo • Dados sobre a inflação serão conhecidos hoje às 13h30 •...
Os índices dos EUA terminaram as negociações em alta. O S&P 500 subiu 1,14%, o Dow Jones subiu 1,11% e o Nasdaq saltou...
As recentes previsões de temperatura nos EUA indicam que se avizinha um período ligeiramente mais frio, o que em teoria deveria contribuir...
Pouco depois do encerramento da sessão de negociação no Reino Unido, a Liberty Global anuncia numa declaração que a...
A diferença entre exportações e importações corresponde ao saldo da balança comercial. Os novos dados de Portugal...
