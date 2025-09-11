USDJPY - recomendação do Crédit Agricole
Crédit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial USDJPY. O banco recomenda entradas longas no par, considerando...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sentimento no mercado está a melhorar esta segunda-feira, numa altura em que os investidores aguardam pelos resultados da inflação...
As criptmoedas começaram esta semana em terreno negativo, com a Bitcoin a voltar a testar a marca dos 21.500 dólares. Entretanto a Binancecoin...
Bowman, membro da Fed salientou hoje que a Reserva Fedral ainda tem muito trabalho a fazer para alcançar a estabilidade financeira. Bowman...
Os índices europeus estão a recuperar esta segunda-feira, apesar do fraco desempenho no período da manhã. O sentimento no mercado...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
Os Mercados na Europa iniciam a semana com ganhos moderados No entanto, o clima otimista é extinto pela incerteza antes da leitura...
Novak, Ministro da Energia da Rússia, indicou hoje que para 2023 mais de 80% das exportações de petróleo e mais de...
O franco suíço recuperou esta segunda-feira assim que foram conhecidos os dados sobre a taxa de inflação anual na...
