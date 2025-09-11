Resumo diário: Reação positiva em Wall Street perde força no fim da semana. Ouro sobe 1% com fraqueza do dólar americano
Os índices de Wall Street recuam antes do início oficial das negociações comerciais entre China e Estados Unidos (S&P...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street recua levemente durante a sessão de sexta-feira; o Dow Jones 30 recua 0,3%. As ações da Tesla sobem mais de 6% com...
Após a primeira rodada de negociações comerciais de alto nível entre China e Estados Unidos, a atenção do mercado...
Variação no Emprego no Canadá: 7.400 (previsão: 5.000; anterior: -32.600) Taxa de Desemprego no Canadá: 6,9% vs...
Os futuros das ações nos Estados Unidos mantiveram-se dentro de uma faixa estável, em meio a uma ação de preços...
Os futuros do Índice do Dólar Americano (USDIDX) caem cerca de 0,25%. Enquanto isso, vários membros do Federal Reserve comentaram...
O International Airlines Group anunciou um pedido significativo de 53 novas aeronaves de longa distância, sendo 32 aviões Boeing 787-10. As...
Futuros sobre o Nasdaq 100 caem em linha com outros índices de Wall Street, após Donald Trump sugerir que tarifas de 80% sobre a China seriam...
Os contratos futuros do petróleo bruto WTI caminham para um fechamento semanal positivo, subindo 1,5% nesta sexta-feira, à medida que investidores...
Ontem, 8 de maio de 2025, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo comercial com o objetivo de reduzir certas tarifas e aumentar o acesso...
O aumento total de dois dias, de 37,4%, é o maior desde o início de 2019 A demanda recorde por Ethereum continua pelo segundo dia consecutivo....
Fatos: O mercado precifica 3,2 cortes de juros nos EUA (com 20% de probabilidade de um quarto corte até o final de 2025). O RSI...
A volatilidade do mercado é limitada na primeira parte do dia. Os índices na China operam entre -0,10% e 0,40%. O AUS200.cash da Austrália...
Calendário Econômico: discursos de diversos membros do FOMC programados para hoje 🎙️ A atenção dos investidores hoje estará...
Resumo Diário: Acordo Comercial Impulsiona Rally Enquanto Ouro Cai e Bitcoin Ultrapassa US$100 mil As ações disparam com acordo...
Após a apresentação do acordo comercial com o Reino Unido por parte de Trump, o mercado está demonstrando uma inclinação...
O presidente Donald Trump revelou um novo marco comercial com o Reino Unido nesta quinta-feira, impulsionando o sentimento dos investidores e elevando...
As vendas no atacado dos Estados Unidos (variação mensal) em abril ficaram em 0,6% ante expectativa de 0,9% e leitura anterior de 2,4%. Os...
Mudança nos Estoques de Gás Natural nos EUA (EIA) – variação em bilhões de pés cúbicos (BCF): Atual:...
