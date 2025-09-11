Calendário económico: Início de semana calmo nos mercados
Índices europeus seguem de forma mista Earnings da Palantir e Solar Edge Os mercados europeus estão a ser negociados de forma...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem de forma mista Earnings da Palantir e Solar Edge Os mercados europeus estão a ser negociados de forma...
Os índices da Ásia-Pacífico começaram esta semana em terreno negativo. S&P/ASX 200 caiu 0,2%, Kospi caiu 0,70%...
O ANZ emitiu uma recomendação para o par cambial AUDUSD. O banco recomenda colocar posições longas nos seguintes níveis: ...
O Ethereum cai com uma onda de notícias sobre a intervenção dos reguladores na indústria das criptomoedas. A possibilidade...
ANZ emitiu uma recomendação no par cambial USDJPY. O banco recomenda posições de short nos seguintes níveis: Entrada:...
Wall Street inicia a sessão com um humor mais fraco Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan acima das...
EUA, sentimento do consumidor de acordo com a Universidade de Michigan para Fevereiro. - Actual: 66,4 Previsto: 65,0 Anteriormente: 64,9 -...
As criptomoedas estão a perder hoje porque ontem a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou o encerramento do programa de staking da...
ANZ Research deu uma recomendação para o par GBP/AUD. O banco recomenda uma posição curta nos seguintes níveis: Entrada:...
As ações da Lyft (LYFT.US) caíram mais de 30% antes do sino de abertura depois de a empresa de transporte ter emitido fracas orientações...
