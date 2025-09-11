JPY volta a subir!💥
O iene japonês está a recuperar após as notícias de que dão conta do novo governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O iene japonês está a recuperar após as notícias de que dão conta do novo governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo...
A economia britânica estagnou no último trimestre de 2022, após uma queda de 0,2% revista em baixa no período anterior. O sector...
A economia britânica estagnou no último trimestre de 2022, após uma queda de 0,2% revista em baixa no período anterior. O sector...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,88%, o Dow Jones caiu 0,73% e o...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,88%, o Dow Jones caiu 0,73% e o...
Iger - O ícone da empresa está de volta à ação O regresso de Bob Iger, o presidente que trouxe aos acionistas um...
Iger - O ícone da empresa está de volta à ação O regresso de Bob Iger, o presidente que trouxe aos acionistas um...
Os investidores continuaram hoje a venda massiva das ações da Alphabet (GOOGL.US) após o erro de ontem do chatbot de AI, Bard...
Os investidores continuaram hoje a venda massiva das ações da Alphabet (GOOGL.US) após o erro de ontem do chatbot de AI, Bard...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par cambial USDJPY. O banco recomenda posições curtas para os seguintes...
BNP Paribas emitiu uma recomendação para o par cambial USDJPY. O banco recomenda posições curtas para os seguintes...
Inventários de gás natural. Actual: -217 bcf. Expectativa: -195 bcf. Anterior: -151 bcf Os inventários ainda estão...
Inventários de gás natural. Actual: -217 bcf. Expectativa: -195 bcf. Anterior: -151 bcf Os inventários ainda estão...
Índices em Wall Street recuperam parte das recentes quedas Alphabet prolonga as perdas da última sessão Disney,...
Índices em Wall Street recuperam parte das recentes quedas Alphabet prolonga as perdas da última sessão Disney,...
As acções da Disney (DIS.US) estao a subir mais de 7% antes da abertura do mercado, depois da empres ater apresentado os seus resultados...
As acções da Disney (DIS.US) estao a subir mais de 7% antes da abertura do mercado, depois da empres ater apresentado os seus resultados...
O número de americanos que inscreveram para a obtenção dos subsídios de desemprego aumentou para 196k na semana que terminou...
O número de americanos que inscreveram para a obtenção dos subsídios de desemprego aumentou para 196k na semana que terminou...
A ação da Pepsi (PEP.US) subiu mais de 1,5% antes do sino de abertura depois do gigante das bebidas e snacks ter apresentado números...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador