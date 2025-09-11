Pepsi sobe no pre-market após bater os resultados do Q4 e aumento do dividendo
A ação da Pepsi (PEP.US) subiu mais de 1,5% antes do sino de abertura depois do gigante das bebidas e snacks ter apresentado números...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DAX atinge novos máximos este ano, após a publicação dos dados sobre a inflação A saída de...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
A libra britânica recuperou em relação ao dólar americano, uma vez que os responsáveis políticos do BOE participaram...
As ações do Credit Suisse (CSGN.CH) deram um mergulho profundo nesta quinta-feira após o segundo maior banco suíço ter...
A Bitcoin está novamente a recuar, à medida que assistimos ao retomar do clima de risk-off nos mercados, depois dos comentários...
As acções chinesas recuperaram acentuadamente desde que atingiram mínimos, uma vez que os investidores recuperaram algum animo com...
Apesar dos comentários de ontem de Christopher Waller, responsável do St.Louis Fed, e Neel Kashkari do Minneapolis Fed - os mercados estão...
