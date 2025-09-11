Bitcoin tenta manter o momentum de alta acima dos 23.000$ 📌
A Bitcoin está hoje a ser negociada perto dos 23.000 dólares. Após o discurso de Powell ontem, as criptomoedas voltaram a registar...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Há apenas alguns meses, vários meios de comunicação davam como certo uma crise profunda de energia na Europa devido...
As acções da Uber Technologies (UBER.US) subiram acentuadamente antes da abertura do mercado, depois de a empresa ter apresentado os resultados...
As acções do Velho Continente aumentam os ganhos após os comentários de Powell ontem DAX testou o limite superior...
A gigante do sector do entretenimento Disney (DIS.US) irá relatar os ganhos do 4º trimestre de 2022 após a sessão americana de...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
US500 Vamos começar a análise de hoje com o gráfico US500. Olhando para o horizonte temporal diário, podemos ver que o índice...
O índice do dólar posicionou-se abaixo da marca dos 103 pts esta quarta-feira, prolongando as perdas de ontem provocadas pelos últimos...
