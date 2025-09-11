Abertura de mercado: Wall Street abre em baixa à espera de Powell
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em baixa Discurso de Powell às 17:00 Chegg (CHGG.US) mergulha...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em baixa Discurso de Powell às 17:00 Chegg (CHGG.US) mergulha...
As acções da Pinterest (PINS.US) caíram fortemente na segunda-feira passada, após a empresa ter divulgado resultados...
As acções da Pinterest (PINS.US) caíram fortemente na segunda-feira passada, após a empresa ter divulgado resultados...
A criptomoeda Graph ultrapassou a capitalização de mercado de mil milhões de dólares e está hoje a subir mais de 35%....
A criptomoeda Graph ultrapassou a capitalização de mercado de mil milhões de dólares e está hoje a subir mais de 35%....
O sentimento entre os investidores no Velho Continente melhorou ligeiramente DAX voltou a testar o topo da consolidação As projeções...
O sentimento entre os investidores no Velho Continente melhorou ligeiramente DAX voltou a testar o topo da consolidação As projeções...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
Petróleo Os preços do petróleo e dos produtos refinados permanecem estáveis apesar da entrada em vigor das novas sanções...
Petróleo Os preços do petróleo e dos produtos refinados permanecem estáveis apesar da entrada em vigor das novas sanções...
Um dos nomes que mais dececionou o mercado no ano passado foi NIO (NIO.US). O fabricante chinês de EV enfrentou uma variedade de problemas relacionados...
Um dos nomes que mais dececionou o mercado no ano passado foi NIO (NIO.US). O fabricante chinês de EV enfrentou uma variedade de problemas relacionados...
O mercado espera que a Microsoft (MSFT.US) divulgue novas informações relacionadas com o ChatGPT O evento terá início...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador