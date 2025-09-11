Irá a Microsoft revelar hoje mais informações sobre a AI? 📱
O mercado espera que a Microsoft (MSFT.US) divulgue novas informações relacionadas com o ChatGPT O evento terá início...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O USDCAD tem vindo a ser negociado um padrão gráfico - triângulo de baixa desde Outubro de 2022. O par não conseguiu quebrar...
Índices europeus retomam as quedas Investidores aguardam pelos discursos de Powell e Macklem Discurso de Biden do Estado da...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa, mas fora dos mínimos diários. O S&P...
As ações do PayPal (PYPL.US) estão a negociar 2,5% em baixa nesta segunda-feira, depois da Raymond James baixar a empresa de pagamentos...
O par EURUSD caiu para o nível mais baixo desde o início de Janeiro, estendendo as perdas recentes com a força do dólar americano....
O WTI continua a desvalorizar no início desta semana, à medida que a recuperação do dólar está a exercer pressão...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURGBP. O banco recomenda entradas curtas considerando os seguintes...
As últimas sessões têm sido marcadas pelo retomar da pressão vendedora no par EUR/USD. Gráfico diário -...
Índices em Wall Street abrem em baixa Tensões entre EUA-China voltam a aumentar Dell Technologies (DELL.US) junta-se às...
Os activos de risco começaram a ser negociados em baixa esta segunda-feira. Os índices têm recuado desde que foram conhecidos os dados...
